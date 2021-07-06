Частину "ласощів" чоловік з'їв й запідозрив погане після вживання.

Житель Харкова показав, що виявив у купленій сосисці в тісті. Судячи з фото, у м'ясного виробу давно вийшли всі терміни для вживання.

Відповідні фото опублікував харківський Телеграм-канал "ХС Харьков"6 липня.

"Вчора вдень купив собі сосиску в тісті в магазині "Посад", який знаходиться на Киргизькій, 15/30. Продавець чоловік продав мені ось такий продукт. Будь ласка, покажіть це людям, щоб вони були акуратні", - написав чоловік.

На знімках видно, що сосиска повністю покрилася товстим шаром цвілі.

Окремо покупець описав свої емоції після усвідомлення того, що частина "продукту" вже вжита. "Я чесно ох**в, не було слів коли я це побачив, і зрозумів що половину цієї х**ні я вже з'їв", - пише харків'янин.

Подібні інциденти в Україні останнім часом відбуваються практично регулярно. Не так давно житель Сум виявив скло в звичайній ковбасі, купленій за акційною ціною в супермаркеті біля будинку. До цього в Житомирі чоловік знайшов у купленій ковбасі хвіст і лапи щура. Він зізнався, що бачить подібне вперше в житті.

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Автор: Юрій Годован