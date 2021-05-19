У мережі вибухнув скандал, користувачі підозрюють, що житомирянин навмисно поклав рештки тварини до ковбаси.

У Житомирі в ковбасі знайшли хвіст та лапи щура.

Про це у Facebook розказав Олег Гаврилов.

"Це просто якийсь позор! Це реальна жесть! Я військовий, бачив у своєму житті багато чого, повірте мені, але ковбасу з щурячими лапами – вперше таке бачу!" - обурився житомирянин.

Він розказав, що купив ковбасу у магазині, а вдома на нього чекала страшна знахідка.

У коментарях розгорівся скандал. Чоловіка звинуватили у тому, що це фейк.

"Там же видно, що доклав", "Постановка", - кажуть користувачі.

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Також на публікацію дав відповідь і сам виробник.

"З такими заявами люди відразу звернулися б до нас і в контролюючі органи.Оскільки це випадки, які просто не допустимі. Але чомусь жоден з ваших постів, а за останній час їх було багато, і усі ваші друзі які їх і публікували, не звернулися ні до нас, ні на захист прав споживачів, і не в один з держорганів для перевірки такої ось інформації... А прикриватися формою наших захисників, це вже взагалі", - відповів виробник.

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Автор: Катерина Лиманська