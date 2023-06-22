З першого дня війни жінки стояли в чергах до центрів комплектування разом з чоловіками: за власним бажанням призвались понад 11 тис. жінок.

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, у яких підрозділах сил оборони України найбільше жінок-військових, згадуючи і штурмовий.

Про це Наєв написав у Facebook, наголосивши, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ, до лав Збройних Сил України, за власним бажанням було призвано понад 11 тис. жінок.

Він підкреслив, що з першого дня війни жінки нарівні з чоловіками стояли в чергах до територіальних центрів комплектування, щоб долучитися до захисту Батьківщини.

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"Вони обирали найнебезпечніші спеціальності, поповнюючи лави гранатометників, кулеметників, стрільців та снайперів, іноді маючи найнеочікуваніші бажання стати навідниками танків, бути у складі обслуги гармат та мінометів", - написав Наєв.

На теперішній час, за його інформацією, в Сухопутних військах проходить службу понад 16 тис. військовослужбовців жінок, в Повітряних Силах – понад 7 тис., в Військово-Морських Силах – близько 2 тис., в Десантно-штурмових військах – близько 1 тис., в Силах територіальної оборони – понад 3 тис. військовослужбовців жінок. Є також жінки в інших складових сил оборони.

"Усі ми помітили й відчули, як за півтора року повномасштабного вторгнення змужніли та перевтілилися наші жінки, перевершивши, на мою думку, легендарних амазонок", - зазначив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ.

Жінки у ЗСУ - головне

У березні міністр оборони Олексій Резніков інформував, що в Збройних силах України служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівниками, які працюють задля потреб армії. За його словами, безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.

В жовтні минулого року в Україні ухвалили закон, відповідно до якого жінки можуть добровільно ставати на військовий облік, але жінки з медичною професією є винятком і мають зробити це обов'язково.

Разом з тим, існує список професій, що відповідають бойовим спеціальностям, але жінки з ними можуть мобілізуватись лише за власним бажанням.

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