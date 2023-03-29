Резніков повідомив, що у бойових діях на території України бере участь близько 5 тис. жінок, тому для них було розроблено експериментальний зразок бронежилету.

Вирішено виготовити і передати у підрозділи Збройних сил України партію зразків жіночої військової форми, її випробування завершиться до кінця травня, повідомляє Міністерство оборони України.

"До кінця травня буде завершено наступний етап випробування жіночої військової форми українських виробників", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що на спільній нараді Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ з представниками вітчизняних виробників та громадських організацій було обговорено результати першого етапу експериментального носіння нових зразків жіночої форми.

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"Присутніми були запропоновані варіанти конструктивних змін до діючої моделі костюму літнього польового з урахуванням особливостей анатомії жіночої фігури та продемонстровані чотири нових зразки літнього однострою. За результатами зустрічі прийнято рішення виготовити нову партію зразків форми для передачі у підрозділи. Очікується, що її випробування завершиться до кінця травня", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що у військах тривають дослідні випробування зразків жіночої білизни, наданих громадськими організаціями "Forma two" та "Смілива Україна". У повідомленні сказано, що якщо ці зразки отримають схвальні відгуки жінок-військовослужбовців, то Управління матзабезпечення до травня розробить відповідну технічну специфікацію Міністерства оборони України.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що на сьогодні в Збройних силах України служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівниками, які працюють задля потреб армії.

За його словами, безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок. "Окрім зручної форми, ми також продовжуємо і роботу щодо забезпечення наших захисниць і бронежилетами з урахуванням антропологічних особливостей. Експериментальний зразок бронежилету для жінок вже розроблено, проведено низку робочих зустрічей із представниками потенційних виробників, які спроможні виготовляти бронежилет для захисниць. Після проведення технічної специфікації і успішних польових випробувань, бронежилети будуть поставлені на забезпечення до Збройних сил України. Я сподіваюсь, вже скоро ми зможемо прозвітувати про позитивні результати", - сказав Резніков.

Мобілізація жінок - що відомо

В Україні ще в жовтні ухвалили закон, відповідно до якого жінки можуть добровільно ставати на військовий облік. Проте є винятки: жінки з медичною професією мають зробити це обов'язково.

Разом з тим, існує список професій, що відповідають бойовим спеціальностям, але жінки з ними можуть мобілізуватись лише за власним бажанням.

Раніше українська парамедик розповіла, до чого треба бути готовим жінкам, які вирішили йти до ЗСУ.

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