Жінки і чоловіки разом несуть важку ношу військової служби і виконують завдання щодо відсічі збройної агресії РФ.

Загалом у Збройних силах України проходять службу більше 40 тисяч жінок, які перебувають на військових посадах.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєвв під час інформаційного телемарафону.

За його словами, 8 тисяч жінок перебувають на офіцерських посадах.

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"Зараз безпосередньо в цей проміжок часу більше 5 тисяч жінок перебувають у районах, де ведуться активні бойові дії", - сказав він.

За словами генерала, серед жінок є і командири батареї, і командири взводів, машин, відділень безпілотної авіації та снайпери.

"Тобто коло професій, які освоїли наші жінки, воно абсолютно не поступається чоловікам. Тому можна ствердно сказати, що жінки і чоловіки разом несуть важку ношу військової служби і виконують завдання щодо відсічі збройної агресії", - додав Наєв.

День захисника та захисниці України

Як відомо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.

Свято започатковано у 2014 році президентським указом із назвою "День захисника України". Тоді ж було скасовано святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та Військово-морського флоту.

У 2021 році Верховна Рада перейменувала його на "День захисників і захисниць України".

Сьогодні в рамках Всесвітньої кампанії #DefendingUkraine у 50 містах світу заплановано 50 мітингів.

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