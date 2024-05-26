Натомість більшість мобілізованих розуміє, що воїнів на фронті необхідно змінювати.

Зі 100% людей, які отримали повістки, у ТЦК приходять лише 2%. Втім, більшість військовозобов'язаних поводяться ввічливо, особливо після адекватної розмови з працівниками центру.

Про це в інтерв'ю Еспресо розповів військовий Володимир. З початку повномасштабного вторгнення він у складі ТрО захищав Україну від російських загарбників, а зараз працює у Шевченківському РТЦК у Львові.

Володимир несе службу у роті охорони, яка охороняє й про тимчасові пункти перебування мобілізованих.

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"Це місце, де військовозобов’язані, визнані придатними, чекають на оформлення документів і звідки після цього відправляються на полігон. Тут їх годують, надають спальне місце, загалом забезпечують усім необхідним. Сюди можуть приїжджати родичі мобілізованих, з ними зустрічатися. Це не тюрма, як хтось собі міг би подумати", – пояснює Володимир.

Працівник ТЦК розказує, що часто спілкується з мобілізованими, переважно конфліктів немає. Особливо – після звичайної адекватної розмови.

"Як показує практика, всі все розуміють. Ми спілкуємося з військовозобов’язаними, пояснюємо їм ситуацію і непорозумінь практично немає. Буває, що кажуть "а чого я маю йти". Ми стараємося діяти в таких ситуаціях, щоб не нашкодити ні собі, ні військовозобов’язаному. Звичайно, у себе в голові я думаю, що так не має бути. Усі мають іти захищати свою країну. Ми там уже були, на війні залишили своє здоров’я, дехто життя. Коли це пояснюєш, тоді спілкування легше проходить", – пояснює він.

Щодо мобілізації, то Володимир зазначає, що не розуміє, як інакше мала б діяти держава в такій ситуації:

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"Те, що зараз відбувається, є правильним. Зі 100% людей, які отримали повістки, приходять усього 2%. У мене є побратими, які вже загинули, а є ті, яких треба міняти. Зрозумійте правильно: бригади по 2-3 роки перебувають у зоні бойових дій, треба робити заміни. Мобілізація для цього й потрібна", - зазначив він.

Мобілізація в Україні

З 18 травня в Україні почав діяти новий закон про мобілізацію. Тому тепер всі військовозобов'язані мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті за допомогою програми "Резерв+", яку також запустили 18 травня.

Водночас у ТЦК зазначають, що зміну місця проживання, номера телефону, електронної пошти чи прізвища можна просто актуалізувати через застосунок у телефоні і в ТЦК йти не потрібно.

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