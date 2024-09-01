Її підписали понад 25 тисяч людей.

Петиція про зменшення мобілізаційного віку до 50 років набрала необхідну кількість голосів, її має розглянути президент України.

5 липня Андрій Азаров оприлюднив у офіційному інтернет-представництві президента електронну петицію під номером 22/229766-еп. Він закликає зменшити мобілізаційний вік чоловіків з 60 до 50 років. На думку автора звернення, це рішення поліпшить економічний стан в країні.

Петиція набрала вже 25 тисяч 213 голосів з 25 тисяч необхідних. Згідно з процедурою, тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Після цього на сайті з'явиться його відповідь.

Відео дня

Мобілізація в Україні

Раніше український народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Міністерство економіки працює над можливістю запровадження економічного бронювання. Це може статися вже восени.

У Верховній Раді казали, що вже створено три концепції такого бронювання. Мова йде про сплату спеціального збору, бронювання на підставі заробітної плати та змішану модель.

Радник керівника Офіса президента України Михайло Подоляк казав, що економічне бронювання дозволить збільшити кількість грошей, які йдуть на Збройні сили України. За його словами, наразі на одного військового припадає п'ять платників податків.

Вас також можуть зацікавити новини: