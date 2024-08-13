На думку Костенка, потрібно звертати увагу на якість особового складу.

Народний депутат, полковник СБУ Романом Костенком вважає, що пункти щодо мотивації для вступу в ЗСУ, які були ухвалені в законі про мобілізацію, погано працюють.

"Але якщо говорити в цілому про закон, він покращив мобілізацію. У нас був провал мобілізації, починаючи з літа 2023 року. Ми тоді провалили контрнаступ, були заміни воєнкомів. І я скажу, що в грудні місяці нам доповідали, що в нас було менше ніж 10 тисяч мобілізованих на місяць. При тому, яких ми зазнавали санітарних втрат, здавалося, що це фініш", - сказав він в інтерв'ю УП.

За його словами, потім різними методами влада змогла підняти цю кількість.

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"Коли закон був прийнятий, відразу був скачок. Ми набрали в травні більше, ніж за останні декілька місяців разом. Зараз, у принципі, цей темп утримується. Є, звичайно, десь перегиби на місцях тих самих ТЦК", - заявив нардеп.

На його думку, потрібно звертати увагу на якість особового складу.

"Часто в нас буває таке, що ТЦК женуться за цифрами: тобі сказали 10 має бути в день, ти пішов, наловив і відправив їх у навчальний центр. А в результаті – той наркоман, той хворий, в того якісь інші проблеми. Ці люди приходять у навчальний центр, а потім приїжджають люди з військових частин і просто їх не беруть. І вони сидять у цих навчальних центрах, отримують заробітну плату, а звільнити їх не можна. Оце питання проблемне, що, женучись за показниками, набирають неякісний особовий склад. А потім у нас наче армія збільшується, а якості особового складу немає", - пояснив Костенко.

Він переконаний, що в нас зараз мільйонна армія у великій країні й цього недостатньо, бо "ми воюємо одним мільйоном особового складу проти такої великої країни, як Російська Федерація".

"Армія має бути більша... Гроші – це питання до влади. Потрібно чесно говорити з людьми, чи є у нас ці кошти, можемо ми далі платити, не можемо…А якщо у нас завтра взагалі не буде коштів? Що, ми розійдемося по домах? Нація в нас мобілізована не за кошти, не за зарплати, хоча вони дуже важливі. Верховний головнокомандувач має вийти і чесно сказати, якщо завтра країна не зможе вам платити 100 тисяч, ми ж не розійдемося? Я сподіваюся, що цього не станеться, але має бути чесна комунікація з бійцями", - заявив нардеп.

Костенко нагадав, що зараз намагаються підвищити податки для того, щоб цього не було.

"Так, ми маємо платити за нашу армію, за захист. Але не треба створювати умови для того, щоб людям здавалося, що якщо завтра не заплатять, хлопці розійдуться по домах. Такого точно не буде", - запевнив він.

Нардеп стверджує, що у нас справді є проблема того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, досить вікова.

"Я сам в армії з 17 років і скажу так: ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50. Всі, що далі, можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи. Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, це має бути віковий діапазон 20–50 років", - додав Костенко.

Яким має бути мобілізаційний вік в Україні - думка експертів

Оптимальний вік бійця ЗСУ становить 25-35 років. Таку думку висловив військовий аналітик, ветеран АТО Євген Дикий.

"На мою думку, оптимальний вік саме бійця – це 25-35 років. Середнє – 30. Це людина, яка вже, з одного боку, психологічно доросла, на жаль, на відміну від нинішніх 18 і 20-річних. Але водночас це людина, яка ще фізично здорова, на відміну від 40, 45 і тим більше 50-річних", – пояснив він.

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