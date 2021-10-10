Прощання з Поляковим відбудеться у Чернігівському обласному філармонічному центрі, поділилися журналісти.

Померлий нардеп Антон Поляков буде похований на початку наступного тижня на території Чернігова.

Похорон Полякова відбудеться у понеділок, 11 жовтня, повідомляє "Сьогодні", посилаючись на власні джерела.

За відомостями співрозмовників видання, траурна церемонія розпочнеться о 10.00.

Журналісти також дізналися, що з нардепом прощатимуться у Чернігівському обласному філармонічному центрі фестивалів та концертних програм (знаходиться на проспекті Миру, 15).

Читайте такожУ поліції розповіли, де та з ким провів останні години життя нардеп ПоляковНагадаємо, помер Антон Поляков у Києві в ніч на 8 жовтня. Нардепа знайшли в авто таксі співробітники поліції, він був без свідомості. Таксі привернуло увагу правоохоронців, оскільки порушило правила дорожнього руху.

Для нардепа викликали швидку допомогу, медики, які приїхали, не змогли його повернути до життя.

Правоохоронці розпочали справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) з позначкою "природна смерть".

Розтин показав, що Поляков помер через гостру коронарну недостатність, гостру ішемічну хворобу серця.

За відомостями нардепа Галини Янченко, в результаті токсикологічного дослідження з'ясували, що Поляков помер через реакцію алкоголю і метадону (напівсинтетичний наркотичний препарат).

Автор: Екатерина Присяжнюк