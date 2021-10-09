За словами депутатки від "Слуги народу" Галини Янченко, про це свідчать дані токсикології.

Смерть народного депутата України Антона Полякова (група "За майбутнє") настала в результаті реакції алкоголю та метадону.

Про це повідомила народний депутат з фракції "Слуга народу" Галина Янченко у Facebook.

"За моєю інформацією, це показала токсикологія", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч проти 8 жовтня. За даними правоохоронців, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Водій стверджував, що взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі, після цього його почало нудити в авто.

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Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при депутатові.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "Природна смерть". За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

У поліції розглядають кілька версій смерті - хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною - самостійно або невідомою особою.

Смерть Антона Полякова: що варто знати

Автор: Надя Пришляк