Кирило Тимошенко став штатним радником глави оборонного відомства.

Колишній заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко призначений радником міністра оборони. Про це повідомляє NV з посиланням на офіційну інформацію оборонного відомства.

За даними видання, екс-заступник Андрія Єрмака вже кілька тижнів працює з міністром.

"Він регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду", - розповів один зі співрозмовників ЗМІ.

Водночас у пресслужбі Міноборони повідомили, що Тимошенко з 1 березня обіймає посаду штатного радника міністра на підставі відповідного наказу про його призначення.

"Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", — уточнили у прес-службі міністерства.

Кирило Тимошенко - останні новини

У січні 2023 року Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з Офісу президента. Найбільше він був відомий своєю роботою над програмою "Велике будівництво".

У липні 2023 року НАЗК повідомила, що Тимошенко звинувачують у чотирьох корупційних діяннях. Так, обіймаючи посаду заступника керівника ОП, він підписав листа на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження, але за версією НАЗК метою було оформлення віз Тимошенко та його сина.

Крім того, торік екс-чиновник тричі безоплатно проживав у львівському готельному комплексі, двічі – разом із дружиною та сином. А влітку 2022 року Тимошенко отримав безкоштовні послуги з прокату авто на суму 122 тисячі гривень.

Нещодавно у НАЗК підтвердили, що Тимошенко використовував Chevrolet Tahoe на законних підставах. За даними правоохоронців, транспортний засіб використовувався "в якості підмінного, поки службова автівка Тимошенка перебувала на ремонті".

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