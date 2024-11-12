Якщо військовий загинув, він все одно залишається в Реєстрі зниклих безвісти, поки не повернуть тіло, зазначив заступник міністра.

В Україні зниклими безвісти вважаються понад 50 тисяч осіб – як військових, так і цивільних. Таку заяву зробив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

"Станом на сьогодні є 53 868 осіб, які вважаються зниклими за особливих обставин. Це і цивільні, і військові. Серед них також є і діти", – заявив він в етері телеканалу "Ми – Україна".

За словами Тимченка, щодо зниклих безвісти військових слідчі та працівники карного розшуку отримують потрібну інформацію і від побратимів, і від розвідувальних органів.

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"Слідчі мають фіксувати всю інформацію, яка отримана про останнє місце перебування військового, який зник безвісти за особливих обставин. Уся ця інформація фіксується. Фіксується інформація від побратимів, які знаходилися з ним або з нею, де востаннє його бачили", – пояснив заступник міністра.

Якщо є інформація з дронів щодо місця перебування пораненого військового або тіла полеглого захисника, вона теж долучається до кримінальних проваджень. Але людина все одно залишається в Реєстрі зниклих безвісти, поки не повернуть її тіло.

"Поки ми не отримаємо тіло, не отримаємо інформацію, достатню для того, щоб говорити, що особа загинула, ми не можемо виключити її з Реєстру", – констатував Леонід Тимченко.

Війна в Україні: зниклі безвісти

За час війни РФ проти України десятки тисяч українців зникли безвісти. Йдеться як про військових, так і про цивільних. Були випадки, коли цивільних оголошували зниклими безвісти після того, як рятувальники не виявляли тіл на руїнах обстріляних росіянами будинків.

Величезна кількість людей з числа зниклих безвісти – саме військовослужбовці. У липні в ЗМІ писали, що тільки в Кринках Херсонської області зникли безвісти 788 українських військових.

У жовтні 2024 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україні вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців.

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