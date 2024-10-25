Також у Катарі домовилися про надання допомоги українським цивільним.

Україні вдалось отримати списки зниклих безвісти українських військовослужбовців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних", – написав омбудсмен.

Він також додав, що під час перемовин вдалося обговорити прискорення домовленостей щодо обміну військовополоненими між Україною та Росією:

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"До того ж вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема сприяння відновленню особистих документів".

Зниклі безвісти військовослужбовці

У липні 2024 року стало відомо, що 788 українських військових зникли безвісти під час проведення операції Сил оборони в населеному пункті Кринки Херсонської області.

Згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві закордонних справ Держави Катар Лолвою Рашид Аль Хатер.

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