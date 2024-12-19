'Трошки соромно?': в ОП різко прокоментували ідеї зниження мобілізаційного віку

Деякі партнери хочуть відправити на фронт людину, не надавши необхідної зброї, зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк назвав ідеї про зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років "дивними".

Як заявив Подоляк сказав в інтерв’ю для Новини.LIVE, деякі партнери хочуть, аби Україна знизила мобілізаційний вік:

"На повному серйозі виходять говорять: "Супер, ми знайшли рішення, класне рішення. У вас немає зброї, давайте ви в окопи просто посадите людей, яким не 25, наприклад, а 18".

Водночас він зауважив, що після таких "пропозицій" виникає питання, з чим новобранців відправити в окопи. Деякі партнери хочуть відправити на фронт людину, не надавши необхідної зброї.

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"Трошки соромно? За те, що на їх очах країна, яка є порушником міжнародного права, продовжує активно вбивати цивільне населення, а ти, маючи ресурси, ти все ще ведеш дискусію про те, чи потрібно, аби країна, на яку напали, вміла ефективно захищатися", — сказав він.

Подоляк вважає, що подібні заяви є відголосом неготовності брати на себе відповідальності.

Питання зниження мобілізаційного віку

Як повідомляв УНІАН, раніше віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина наголосила, що питання зниження мобілізаційного віку не може диктуватися Україні з-за кордону. Віцепрем'єрка особисто сприймає заяви посадовців США про зниження мобілізаційного віку як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше.

10 грудня Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку, до якого закликають Сполучені Штати Америки. Він зазначив, що варто екіпірувати та підготувати вже наявні бригади, а не створювати нові.

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