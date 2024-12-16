Віцепрем'єрка особисто сприймає заяви посадовців США про зниження мобілізаційного віку як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше.

Питання зниження мобілізаційного віку не може диктуватися Україні з-за кордону. Як заявила віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина у відповідь на питання Суспільного, зниження віку мобілізації "не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого".

"Це не позиція - це реальність. Воїни мають бути забезпечені. Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше", - наголосила Стефанішина.

Раніше Стефанішина повідомляла, що на зустрічах із високими посадовцями Європейського Союзу обговорювався вік мобілізованих. За її словами, в України "є дуже очевидна відповідь".

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"Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає ні системи планування, ні тренування, ні оснащення", - сказала тоді Стефанішина.

Зниження мобілізаційного віку в Україні

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня президент України Володимир Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку, до якого закликають Сполучені Штати Америки. Він зазначив, що зараз країні треба зосередитися на забезпеченні військовою технікою та підготовці наявних бригад, а не компенсувати брак цього молодістю солдатів.

Видання The Telegraph стверджувало, що відмова президента України Володимира Зеленського знизити мобілізаційний вік торпедувала його відносини з Вашингтоном. За час повномасштабної війни між Зеленським і президентом США Джо Байденом відбулося чимало суперечок, але ця може стати останньою. Журналісти називають заяву українського лідера щодо мобілізації "однією з найбільш відвертих атак" на президента США Байдена.

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