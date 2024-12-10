Президент України Володимир Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку, до якого закликають Сполучені Штати Америки.

Політик написав у мікроблозі X, що зараз треба зосередитися на забезпеченні військовою технікою та підготовці наявних бригад, а не компенсувати брак цього молодістю солдатів:

"Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах".

Відео дня

Інформація оновлюється...

Вас також можуть зацікавити новини: