Під заборону потрапили навіть легкі алкогольні напої.

На території міста Херсон, звільненого від російських окупантів наприкінці минулого тижня, з 14 листопада 2022 року заборонено продаж і виготовлення алкоголю.

Як повідомляє Херсонська міська рада у Telegram, відповідний наказ підписала начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Заборона діятиме до припинення чи скасування у встановленому порядку воєнного стану або ухвалення документа про втрату чинності даного наказу.

"З 14 листопада 2022 року на території усіх населених пунктів Херсонської міської територіальної громади заборонено виготовлення, перевезення та торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (окрім лікарських та дезінфікуючих засобів), включаючи торгівлю пивом, вином та слабоалкогольними напоями", – йдеться у повідомленні.

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Також сказано, що контролюватимуть дотримання заборони представники підрозділів Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Військової служби правопорядку, інших утворених відповідно до чинного законодавства військових формувань, що дислокуються на території населених пунктів Херсонської міської територіальної громади.

Звільнення Херсона від російських окупантів

Українські військові 11 листопада 2022 року зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон.

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