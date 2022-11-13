В звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи.

З початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів.

"Нашими підрозділами на правому березі Дніпра з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тис. кв. км. В звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні", – повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13:30.

За словами Назарова, ворог не припиняє обстрілів позицій підрозділів ЗСУ та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку.

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Також окупанти продовжують завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів.

Звільнення Херсонщини та Миколаївщини

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли до Херсона. Президент Володимир Зеленський назвав цей день "історичним". Перед втечею росіяни завдали серйозних руйнувань критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання. Тим не менше, місто вже повертається до життя. Вже увімкнули українське телебачення, планується розгортання центрів, у яких люди зможуть під’єднатися до безкоштовного зв’язку. В Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, поліція та Служба безпеки України.

Через постійні обстріли і масштаби замінування території мешканцям Херсонщини, які виїхали з регіону, поки радять не повертатися. Тим, хто наразі перебуває в Херсоні, рекомендують уникати масових зборів.

Також цього тижня стало відомо, що майже всю Миколаївську область звільнено – під окупацією тільки Кінбурнська коса.

Зокрема, українська армія взяла під контроль місто Снігурівка. Там вже відновили мобільний зв'язок.

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