На лівому березі росіяни закріпилися, тому ще можуть обстрілювати правий берег Херсонщини з артилерії.

У Херсоні в п'ятницю, 11 листопада, замайоріли українські прапори. Та офіційної інформації про звільнення міста ще не було. Обережно коментують новини з Херсонського напрямку й в ОК "Південь".

В ефірі національного телемарафону начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк не стала робити гучних заяв і у відповідь на запитання ведучої, що означають прапори України в центрі Херсона, сказала:

"Вони означають, що Херсон - це Україна, що херсонці незламні, що вони мають витримку, ту саму, яку ми завжди просимо мати під час військової операції. І ми вдячні за те, що вони витримали цей момент і наразі дають такі прозорі натяки на те, що в нас буде не тільки хороший день, а ще й хороший сон".

Вона наголосила, що Херсон був нашим завжди, але тимчасово окупованим.

Що відбувається у Херсоні сьогодні - останні новини

9 листопада Міноборони РФ ухвалило рішення про відведення своїх військ з правого берега Херсонського напрямку на лівий. В Україні з обережністю сприйняли такі заяви.

10 листопада окупанти підривали мости на Херсонському напрямку напередодні масштабної втечі.

11 листопада вдень почали з'являтися фото та відео з центру Херсона, на яких місцеві жителі зустрічають українських військових. Крім того, на будівлі ОДА замайорів прапор України.

Створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив" повідомив, що у Херсоні російські окупанти переодягаться у цивільне та ховають обмундирування у смітниках.

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