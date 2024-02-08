За словами радника керівника Офісу президента, необхідно переглянути тактику дій, яка не забезпечила результату торік.

Рішення президента Володимира Зеленського про системне оновлення керівного складу Збройних сил України, включно з головнокомандувачем, було необхідне з декількох причин. Про це у своєму Telegram-каналі написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, цей крок, зокрема, був викликаний необхідністю переглянути тактику дій, яка "не забезпечила в повному обсязі належного результату торік".

"Не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії", - уточнив Подоляк цілі змін у керівництві ЗСУ.

Звільнення Залужного

У четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України. Своїм іншим указом глава держави призначив на цю посаду Олександра Сирського.

Раніше у своєму зверненні Зеленський пояснив причини звільнення Залужного. За його словами, новий етап війни потребує нового підходу.

Також УНІАН повідомляв, хто такий Олександр Сирський. З початком бойових дій на Сході України Сирський був начальником штабу АТО. З літа 2022 року був одним із командувачів контрнаступом на Харківщині. У 2022-2023 рр. командував ОСУВ "Хортиця", керував обороною Соледару та Бахмута.

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