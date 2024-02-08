Він обіймав посаду Головнокомандувача з 2021 року.

Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного офіційно звільнено. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

"Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України", – сказано в указі №59/2024, опублікованому на сайті президента.

Також оприлюднено указ №60/2024 про призначення на посаду Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Звільнення Залужного: основне

8 лютого президент Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. На цю посаду призначено генерал-полковника Олександра Сирського. Він відомий за обороною Києва та успішним контрнаступом українських військ у Харківській області.

Говорячи про причини звільнення Валерія Залужного, Зеленський сказав, що українській армії потрібні зміни. За його словами, зараз є "відчуття стагнації" на південних напрямках фронту та складнощі в боях на Донеччині.

"Українці стали рідше говорити про перемогу. Але український дух не втратив віри в перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс. Реалізувати його – наш обов’язок. Цей рік повинен стати часом України – часом, коли кожен український воїн знатиме, як і раніше, що Українська держава, українська армія здатні перемагати", – додав глава держави.

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