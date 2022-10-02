Про ціни даних поки немає, а в продажу ПК з'явиться в другій половині осені цього року.

Відразу після анонсу нових процесорів Intel 13-го покоління і відеокарт GeForce RTX 40-ї серії, підконтрольний Dell бренд Alienware представив найнавороченіший ігровий комп'ютер свого виробництва.

Окрім топового заліза, Aurora R15 відрізняється від своїх попередників модифікованою конструкцією, що виправляє один з головних недоліків фірмових ігрових ПК, пише Tom's Hardware.

Головним нововведенням в конструкції системників зразка 2022 року стала поліпшена система охолодження. Пристрій буде оснащений п'ятьма 120-мм вентиляторами для забору і відведення повітря, а конфігурації з рідинним охолодженням отримали 240-мм радіатор.

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Сам ПК буде пропонуватися з флагманською RTX 4090, яка поставляється з 24 ГБ пам'яті та процесором Intel Core i9-13900k, який має 24 ядра, 32 потоку і частоту розгону до 5,8 ГГц. Відомо також про 64 Гб оперативної пам'яті DDR5б, SSD-накопичувач на 6 терабайтів і блок живлення потужністю до 1350 Вт.

Про ціни даних поки немає, а в продажу ПК з'явиться в другій половині осені цього року. Як мінімум виробник повинен дочекатися виходу нових процесорів Intel і відеокарт Nvidia в продаж. Перші повинні надійти на полиці магазинів 20 жовтня, а другі вже 12 жовтня.

До кінця року NVIDIA також поповнить лінійку RTX 3000 оновленими версіями RTX 3060 і RTX 3060 Ti. Перша отримає 8 Гб відеопам'яті – на 4 Гб менше, ніж у базової моделі – а цінник на неї знизять до 300 доларів. Що стосується Ti-версії, то пропускна здатність пам'яті може збільшитися на 36% – до 608 ГБ/сек замість 448 ГБ/сек.

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