Обмеження дадуть змогу посилити безпеку системи, кажуть у Google. Утім, заборону можна буде обійти.

Днями Google випустила другу бета-версію операційної системи Android 15. Однією з її особливостей стало обмеження на встановлення застарілих додатків, повідомляє портал Android Police.

Фахівці помітили, що нова операційна система забороняє встановлення додатків із версією SDK нижче 24, що відповідає Android 7.0 Nougat. Це означає, що на смартфон з Android 15 не можна поставити програми, які написані для Android 6.0 Marshmallow (SDK 23) і старіших версій ОС.

Зазначається, що обмеження діє і для ручного встановлення APK-файлу. Проте обійти його все ж можна, якщо використовувати спеціальну ADB-команду. Така можливість підійде для розробників-ентузіастів, але може нашкодити звичайним користувачам, пишуть Android Police.

Відео дня

Таким чином у Google продовжують політику обмеження роботи додатків, які не відповідають актуальним вимогам. Зокрема, на Android 14 вже не можна встановити ПЗ, яке було написано під Android 5.1 і старіше. А з серпня 2023 року магазин Google Play також перестав приймати до публікації додатки з SDK нижче за версію 33 (Android 13).

Корпорація пояснює це тим, що застарілі програми позбавлені сучасних заходів безпеки, чим можуть користуватися зловмисники.

Публічна версія Android 15 вийде цієї осені, але бета-версію вже можна встановити на Pixel 6/6 Pro і новіші моделі пристроїв Google.

Google додасть у нову версію ОС Android функцію архівації додатків, підтримку обміну повідомленнями через супутники та ексклюзивну фішку Apple – можливість поділитися аудіопотоком із друзями. А регулювання яскравості дисплея тепер супроводжуватиметься тактильною віддачею.

Зміни настають і для власників iPhone. Раніше інсайдери повідомляли, що iOS 18 принесе найбільше оновлення в історії Apple. Також користувачам нарешті дозволять налаштовувати робочий стіл як їм завгодно. Наприклад, можна буде вільно змінювати розташування значків.

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