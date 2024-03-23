У свіжій бета-версії Android 15 знайшли функцію "розшарювання" аудіо на декілька навушників.

У майбутній ОС Android 15 виявили ексклюзивну фішку екосистеми Apple – можливість поділитися аудіопотоком із друзями. Працює вона так: користувачі різних моделей AirPods можуть під'єднатися до одного iPhone і слухати музику чи відео у власних навушниках. Тепер Google вирішила підхопити цю ідею і впровадити її в Android.

Як передає портал Android Police, у свіжій бета-версії Android 15 для розробників у налаштуваннях підключених пристроїв з'явилося нове меню "Загальний доступ до аудіо". Воно супроводжується поясненням:

"Ця функція дасть змогу іншим слухати ваші медіафайли разом із вами, використовуючи свої сумісні навушники без необхідності попереднього підключення навушників до вашого телефону.

Таким чином, з виходом Android 15 користувачі зможуть транслювати звук одночасно на кілька навушників і динаміків з підтримкою Bluetooth. Оскільки в Apple така функція суворо обмежена "яблучною" екосистемою, її реалізація в Android буде набагато універсальнішою і зручнішою.

Також у свіжій бета-версії Android 15 Google додала функцію архівації додатків, підтримку обміну повідомленнями через супутники та декілька інших нових функцій. Операційну систему можна встановити на Pixel 6/6 Pro і новіші моделі пристроїв Google. Повноцінна версія вийде наприкінці літа або на початку осені 2024 року.

Раніше УНІАН розповідав про приховані налаштування Android, які потрібно увімкнути просто зараз. Багато можливостей вашого смартфона суттєво покращують користувацький досвід, проте залишаються "в тіні". Наприклад, обмеження роботи Wi-Fi.

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