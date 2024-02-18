Поточна збірка призначена для розробників, а ближче до осені стане доступна звичайним користувачам.

Google офіційно випустила нову версію Android. Поточна збірка призначена для розробників, а ближче до осені вона стане доступна звичайним користувачам.

Як передає The Verge, в Android 15 реалізовано низка нововведень, які повинні підвищити продуктивність і знизити енергоспоживання. Окремо журналісти виділили дві корисні функції, яких немає в "суперницькому таборі" iOS.

У новому Android регулювання яскравості дисплея буде супроводжуватися тактильною віддачею. Такою функцією обзаведеться повзунок яскравості, розташований в панелі швидких налаштувань. Вібровіддача при переміщенні повзунка буде нагадувати рух фізичного тумблера з фіксаторами положення.

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Ще в Android 15 додали "Зниження гучності сповіщень" – якщо з однієї програми приходить з десяток оповіщень поспіль, система буде поступово знижувати їх гучність. Можна вимкнути функцію зовсім або активувати її для всіх додатків або тільки від розмов.

Бета-версія Android 15 вже доступна на смартфонах Google, починаючи з Pixel 6. Зараз система не відрізняється стабільністю: з основним смартфоном краще не експериментувати. Фінальна версія вийде в кінці літа або на початку осені 2024 року.

Раніше УНІАН розповідав про приховані функції, Android, які потрібно включити прямо зараз. Низка можливостей вашого смартфона суттєво покращують користувальницький досвід, проте залишаються "в тіні". Наприклад, обмеження роботи Wi-Fi.

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