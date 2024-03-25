Користувачам дозволять налаштовувати робочий стіл як їм завгодно. Наприклад, можна буде вільно змінювати розташування значків.

Марк Гурман, головний Apple-інсайдер, поділився новими подробицями iOS 18, яка принесе "найбільше оновлення в історії iPhone". Представлять нову ОС у червні, а отримати апдейт усі зможуть у вересні після презентації лінійки iPhone 16.

Відомо, що в iOS 18 Apple нарешті відмовиться від одного з головних правил у дизайні системи – закріпленого розташування іконок і віджетів. Так само, як в Android, значки додатків можна буде вільно переміщати, залишаючи порожні стовпчики, рядки та пробіли між ними.

В актуальних версіях iOS такої можливості немає: так, щоб розмістити іконки в нижньому ряду іконок, спочатку потрібно повністю заповнити і верхні рядки. При цьому джерело уточнює, що навряд чи Apple дозволить ставити іконки і віджети поза сіткою, тобто абсолютно безладно.

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Також інсайдер вкотре підтвердив, що в iOS 18 Apple зробить наголос на нейромережі та ШІ-функціях. Про які саме функції йдеться, неясно. Але можна припустити, що вони будуть такими ж, як у Samsung Galaxy S24, наприклад, ШІ-асистент напише замість вас текст і скоротить листи, а ШІ-диктофон переведе запис у текст і відразу ж зробить короткий переказ вмісту.

За останніми даними, iOS 18 буде сумісна з тими самими моделями iPhone, що й iOS 17. Але більша частина ШІ-фішок буде задіяна ексклюзивно в iPhone 16, а старі моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

А найближчими днями Apple мають представити нові планшети – iPad Air і iPad Pro. Обидва апдейти будуть доволі суттєвими, включно з переходом на OLED-панелі замість раніше застосованих LCD в iPad Pro.

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