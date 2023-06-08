Аналогічним способом ви можете встановити iPadOS 17, tvOS 17, macOS Sonoma і watchOS 10.

Apple більше не вимагає акаунт розробника для встановлення попередніх бета-версій своїх операційних систем. Тому будь-який власник підтримуваних iPhone, iPad або Mac може встановити бета-версії iOS 17, iPadOS 17 і macOS Sonoma, не чекаючи фінальної версії.

Раніше за доступ до тестування доводилося платити по 99 доларів на рік або шукати в мережі профілі розробників. Однак після виходу першої бета-версії iOS 17 журналісти медіа звернули увагу, що вона виявилася доступна для всіх власників сумісних смартфонів.

Як встановити iOS 17 на свій iPhone

перейдіть зі свого iPhone за посиланням на сайт компанії і прокрутіть вниз, поки не побачите iOS 17.

натисніть "Завантажити" у верхньому правому куті екрана. Вам буде запропоновано увійти в систему – використовуйте свій Apple ID і пароль.

прийміть юридичні умови "Угоди з програмою Apple Developer", прокрутивши сторінку вниз і встановивши прапорець;

тепер йдемо в "Налаштування" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ" > "Бета-оновлення" і вибираємо OS 17 Developer Beta в списку;

дочекайтеся, поки екран "Оновлення ПЗ" перевірить сервери Apple. Коли з'явиться бета-версія розробника iOS 17, натисніть "Завантажити та встановити".

Покрокова інструкція з фото:

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Хто зможе оновитися

Оновлення iOS 17 не підтримує відразу декілька старих айфонів. Мова йде про iPhone 8, iPhone 8 Plus і легендарний iPhone X – перший телефон Apple з Face ID. Таким чином оновитися до iOS 17 можна на iPhone Xs і новіше.

Що стосується iPadOS 17, вона доступна iPad Pro (2-го покоління і новіше), iPad Air (3-го покоління і новіше), iPad (6-го покоління і новіше) і iPad mini (5-го покоління і новіше).

Нагадаємо, в ході WWDC 2023 Apple вперше показала свій новий гаджет не від Стіва Джобса. Це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. Продавати почнуть на початку 2024 року.

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