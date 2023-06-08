Apple більше не вимагає акаунт розробника для встановлення попередніх бета-версій своїх операційних систем. Тому будь-який власник підтримуваних iPhone, iPad або Mac може встановити бета-версії iOS 17, iPadOS 17 і macOS Sonoma, не чекаючи фінальної версії.
Раніше за доступ до тестування доводилося платити по 99 доларів на рік або шукати в мережі профілі розробників. Однак після виходу першої бета-версії iOS 17 журналісти медіа звернули увагу, що вона виявилася доступна для всіх власників сумісних смартфонів.
Як встановити iOS 17 на свій iPhone
- перейдіть зі свого iPhone за посиланням на сайт компанії і прокрутіть вниз, поки не побачите iOS 17.
- натисніть "Завантажити" у верхньому правому куті екрана. Вам буде запропоновано увійти в систему – використовуйте свій Apple ID і пароль.
- прийміть юридичні умови "Угоди з програмою Apple Developer", прокрутивши сторінку вниз і встановивши прапорець;
- тепер йдемо в "Налаштування" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ" > "Бета-оновлення" і вибираємо OS 17 Developer Beta в списку;
- дочекайтеся, поки екран "Оновлення ПЗ" перевірить сервери Apple. Коли з'явиться бета-версія розробника iOS 17, натисніть "Завантажити та встановити".
Покрокова інструкція з фото:
Хто зможе оновитися
Оновлення iOS 17 не підтримує відразу декілька старих айфонів. Мова йде про iPhone 8, iPhone 8 Plus і легендарний iPhone X – перший телефон Apple з Face ID. Таким чином оновитися до iOS 17 можна на iPhone Xs і новіше.
Що стосується iPadOS 17, вона доступна iPad Pro (2-го покоління і новіше), iPad Air (3-го покоління і новіше), iPad (6-го покоління і новіше) і iPad mini (5-го покоління і новіше).
Нагадаємо, в ході WWDC 2023 Apple вперше показала свій новий гаджет не від Стіва Джобса. Це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. Продавати почнуть на початку 2024 року.