Реліз стабільної версії iOS 17 запланований на вересень разом з новими Айфонами.

Компанія Apple представила оновлені версії своїх головних операційних систем для iPhone, iPad та пристроїв Mac. Анонс відбувся в рамках презентації на конференції для розробників WWDC 2023.

Розповідаємо, як ваші девайси назавжди зміняться з новими ОС.

iOS 17

налаштування екрана вхідного дзвінка: тепер вашим контактам можна задати персоналізовану обкладинку, яка відображається при вхідному виклику або в списку контактів.

з'явився переклад мови абонента в текст – він відображається на екрані під час відтворення записів. Поки тільки англійською.

NameDrop: автоматичний обмін файлами через AirDrop, якщо піднести один iPhone до іншого майже впритул.

автокорекція при наборі тексту тепер краще передбачає, яке слово вам потрібно наступним.

новий додаток "Журнал", який буде свого роду "розумним" особистим щоденником, куди користувачі в терапевтичних цілях зможуть заносити інформацію про свій день, а штучний інтелект буде її аналізувати і давати рекомендації.

додали режим StandBy: в ньому айфон перетворюється в розумний дисплей, відображаючи годинник, Календар та іншу важливу інформацію.

Siri тепер викликається без слова "Привіт": просто "Сірі!". Щоправда, незрозуміло, чи буде ця фішка працювати українською мовою.

Реліз iOS 17 відбудеться у вересні – разом з новими Айфонами. Встановити можна буде на iPhone XS і новіше.

Відео дня

iPadOS 17

віджети на робочому столі тепер не просто картинка, а корисний інструмент. З їх допомогою можна управляти розумним будинком, запускати музику або редагувати замітки.

оновили "Здоров'я": дизайн виконаний у плитковому стилі, є відстеження сну.

з'явилася правка PDF: можна додавати/змінювати текст, картинки і файли.

Реліз iPadOS 17 так само у вересні, до цього моменту Apple проведе публічне бета-тестування.

Новий macOS називається Sonoma. Зміни такі:

віджети на робочому столі: синхронізуватимуться з тими, що встановлені на iPhone. Для цього обидва пристрої повинні знаходиться в одній мережі Wi-Fi.

на Mac з Pro-процесорами з'явиться гра Death Stranding: Directors Cut.

поліпшили відеоконференції: можна помістити себе на передній план перед слайдами або вбудувати в "гуртку".

у браузері з'явилися профілі: для роботи, домашніх справ і т. д.

додали спеціальний ігровий режим, в якому підвищується потужність CPU і GPU, скорочуються фонові завдання і швидше працюють контролери PlayStation і Xbox.

Реліз у вересні-жовтні.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 і, швидше за все, нові планшети.

Всі чутки і витоку вказують на те, нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії Apple – натомість користувачів чекає великий апдейт, включаючи появу перископа та USB-C. Також була інформація, що вихід звичайних iPhone 15 і 15 Plus в цьому році може затриматися.

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