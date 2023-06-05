Компанія Apple представила оновлені версії своїх головних операційних систем для iPhone, iPad та пристроїв Mac. Анонс відбувся в рамках презентації на конференції для розробників WWDC 2023.
Розповідаємо, як ваші девайси назавжди зміняться з новими ОС.
iOS 17
- налаштування екрана вхідного дзвінка: тепер вашим контактам можна задати персоналізовану обкладинку, яка відображається при вхідному виклику або в списку контактів.
- з'явився переклад мови абонента в текст – він відображається на екрані під час відтворення записів. Поки тільки англійською.
- NameDrop: автоматичний обмін файлами через AirDrop, якщо піднести один iPhone до іншого майже впритул.
- автокорекція при наборі тексту тепер краще передбачає, яке слово вам потрібно наступним.
- новий додаток "Журнал", який буде свого роду "розумним" особистим щоденником, куди користувачі в терапевтичних цілях зможуть заносити інформацію про свій день, а штучний інтелект буде її аналізувати і давати рекомендації.
- додали режим StandBy: в ньому айфон перетворюється в розумний дисплей, відображаючи годинник, Календар та іншу важливу інформацію.
- Siri тепер викликається без слова "Привіт": просто "Сірі!". Щоправда, незрозуміло, чи буде ця фішка працювати українською мовою.
Реліз iOS 17 відбудеться у вересні – разом з новими Айфонами. Встановити можна буде на iPhone XS і новіше.
iPadOS 17
- віджети на робочому столі тепер не просто картинка, а корисний інструмент. З їх допомогою можна управляти розумним будинком, запускати музику або редагувати замітки.
- оновили "Здоров'я": дизайн виконаний у плитковому стилі, є відстеження сну.
- з'явилася правка PDF: можна додавати/змінювати текст, картинки і файли.
Реліз iPadOS 17 так само у вересні, до цього моменту Apple проведе публічне бета-тестування.
Новий macOS називається Sonoma. Зміни такі:
- віджети на робочому столі: синхронізуватимуться з тими, що встановлені на iPhone. Для цього обидва пристрої повинні знаходиться в одній мережі Wi-Fi.
- на Mac з Pro-процесорами з'явиться гра Death Stranding: Directors Cut.
- поліпшили відеоконференції: можна помістити себе на передній план перед слайдами або вбудувати в "гуртку".
- у браузері з'явилися профілі: для роботи, домашніх справ і т. д.
- додали спеціальний ігровий режим, в якому підвищується потужність CPU і GPU, скорочуються фонові завдання і швидше працюють контролери PlayStation і Xbox.
Реліз у вересні-жовтні.
Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 і, швидше за все, нові планшети.
Всі чутки і витоку вказують на те, нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії Apple – натомість користувачів чекає великий апдейт, включаючи появу перископа та USB-C. Також була інформація, що вихід звичайних iPhone 15 і 15 Plus в цьому році може затриматися.