iPhone 8, 8 Plus і iPhone X не отримають апдейти. Оновлення також не отримають деякі застарілі планшети та комп'ютери.

Компанія Apple вчора ввечері провела захід WWDC 2023, в рамках якого представила, в тому числі оновлені операційні системи для своїх гаджетів.

Виявилося, що оновлення iOS 17 не підтримуватиме відразу кілька старих айфонів. Йдеться про iPhone 8, iPhone 8 Plus і легендарний iPhone X – перший телефон Apple з Face ID.

Що стосується iPadOS 17, її не отримають більшість пристроїв, випущених до 2018 року. При цьому всі вони успішно працюють під управлінням iPadOS 16.

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До watchOS 10 оновляться всі Apple Watch, починаючи з Series 4. Апдейт до macOS 14 Sonoma можуть отримати власники відносно нових Mac, починаючи з 2018 року.

iPhone, які оновляться до iOS 17:

Вся лінійка iPhone 14

Вся лінійка iPhone 13

Вся лінійка iPhone 12

Вся лінійка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 та 2022)

iPad, які оновляться до iPadOS 17:

iPad Pro (2-го покоління і новіше)

iPad Air (3-го покоління і новіше)

iPad (6-го покоління і новіше)

iPad mini (5-го покоління і новіше)

Apple Watch, який оновиться до watchOS 10:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

Комп'ютери, які оновляться до macOS 14 Sonoma:

iMac (2019 та новіші)

iMac Pro (2017 та новіші)

MacBook Air (2018 і новіші)

MacBook Pro (2018 і новіші)

Mac Pro (2019 і новіші)

Mac Studio (2022 і новіші)

Mac mini (2018 і новіші)

Реліз операційних систем відбудеться у вересні разом з новими Айфонами. До цього моменту Apple проведе публічне бета-тестування для розробників.

Нагадаємо, в ході WWDC 2023 Apple вперше показала свій новий гаджет не від Стіва Джобса. Це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. Продавати почнуть на початку 2024 року.

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