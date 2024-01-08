Колись компанія навмисно знижувала продуктивність iPhone заради збереження заряду акумулятора. Але не все так очевидно.

Епопея тривалістю майже в 7 років із "таємним" уповільненням iPhone з боку Apple добігла кінця. Компанія почала виплачувати постраждалим компенсацію.

Гроші розіслали власникам iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, SE і 7 під управлінням iOS 10 або новішої версії. Кожен з них може розраховувати на компенсацію в розмірі $92,17, а всього з бюджету Apple піде до 500 млн доларів. пише MacRumors.

Історія бере початок з 2016-го, коли, як стало відомо пізніше, Apple почала через оновлення iOS навмисно знижувати продуктивність iPhone з "хімічно зношеними" акумуляторами. Однак не повідомляла про це своїм клієнтам – очевидно, не всі були згодні з таким рішенням.

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У 2020 році Apple погодилася врегулювати конфлікт за допомогою компенсацій, а також додала сторінку "Стан акумулятора", на якій можна дізнатися поточну місткість акумулятора свого iPhone. Але, само собою, на цьому справа не зупинилася, і лише зараз вона дійшла до свого логічного кінця. При цьому компанія відкидала всі звинувачення в юридичних порушеннях.

З часом літієві батареї втрачають здатність зберігати заряд і підтримувати роботу iPhone в холодних умовах. Це може привести до несподіваного вимикання смартфона для захисту електронних компонентів – пояснювали в Apple, чому їм довелося занижувати продуктивність моделей iPhone зі старими акумуляторами.

Втім, більшість користувачів переконана, що таким чином Apple банально змушувала власників старих айфонів переходити на нові моделі.

До речі, система управління живленням з автоматичним "уповільненням" пристроїв на iOS діє досі. Наприклад, в нових айфонах цей процес активується через рік після випуску. Щоб відключити обмеження, потрібно в розділі "Стан акумулятора" натиснути на посилання "вимкнути" і підтвердити дію.

Раніше стало відомо, що в лінійці iPhone 14 і iPhone 15 встановлено дешеві китайські акумулятори – вони призначені всього для 600 циклів зарядки. У багатьох користувачів відсоток зносу батареї менше ніж за рік впав нижче 90%.

Ранні чутки припускають, що в новій лінійці iPhone 16 Apple перейде на багатошарові акумулятори, що, своєю чергою, істотно вплине на збільшення місткості і терміну служби. Також нові батареї будуть підтримувати дротову зарядку до 40 Вт.

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