Таким чином Apple змушувала користувачів старих айфонів переходити на нові моделі. Але не все так очевидно.

Після тривалого судового спору тривалістю в майже 6 років, Apple запускає виплати на $500 млн за навмисне уповільнення старих iPhone, у такий спосіб змушуючи споживачів купувати останні моделі.

Судовий позов був поданий після того, як стало відомо, що Apple, починаючи з релізу iOS 10, навмисно знижувала продуктивність iPhone для збільшення "життя" зношених акумуляторів, але не повідомляла про це своїм користувачам – не всі були згодні з таким рішенням, повідомляє The Mercury News.

Зрештою в 2020 році компанія погодилася заплатити компенсації в $500 млн власникам старих iPhone, у яких телефони почали працювати повільніше після запуску нових версій iOS. Мирова угода стосується власників iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus і iPhone SE, які подали заявку на компенсацію до жовтня 2020 року.

Зазначається, що загальна кількість постраждалих склала понад 3 мільйони осіб. Кожен з них може розраховувати на отримання $65 компенсації.

Коли в iPhone активується уповільнення і як вимкнути його

Після справи про уповільнення iPhone, Apple почала надавати користувачам зі зношеним акумулятором вибір – чи айфон сповільнюється, але батарея "живе" довше, чи працює в звичайному режимі, як з новою батареєю, але на страх і ризик користувача.

На нових айфонах уповільнення активується через рік після випуску. Подивитися, чи не сповільнюється ваш айфон, можна в налаштуваннях в розділі "Стан акумулятора". Щоб вимкнути обмеження продуктивності, натисніть на посилання "Вимкнути" і підтвердьте дію.

До речі, раніше стало відомо, що в смартфонах iPhone 15 Apple застосує абсолютно нову для себе технологію багатошарових акумуляторів. Нова технологія дозволить збільшити не тільки місткість акумуляторів, але також швидкість зарядки.

Нагадаємо, Apple представить нові айфони та інші "яблучні" гаджети 12-13 вересня. А в жовтні пройде ще один івент, який буде присвячена новим макам.

