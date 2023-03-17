За словами джерела, iPhone 15 Pro і 15 Pro Max стануть найдорожчими смартфонами за всю історію Apple.

Apple ще з 2017 року утримує "стандарт" ціни Pro-версій iPhone на рівні $999 і вже як кілька років не підвищує вартість своїх смартфонів в США. Однак цього року ситуація зміниться.

Згідно з інформацією аналітика GF Securities Джеффа Пу, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max стануть найдорожчими флагманами бренду. Все через те, що компанії доведеться перекласти на споживачів витрати за апгрейд.

Зокрема, версії iPhone з приставкою Pro змінять сталеву раму на титанову, а також отримають продуктивний чіп A17, перископічний об'єктив камери, більше пам'яті та твердотілові кнопки регулювання звуку.

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Журналісти Wccftech підтвердили, що майбутні флагмани подорожчають, і перераховують ті ж причини. Плюс, окрім оновленої "начинки" це також може бути пов'язано з високою інфляцією в багатьох країнах світу. На думку авторів, стартова модель iPhone 15 Pro обійдеться покупцям в 1049 доларів замість звичних 999.

При цьому поки неясно, чи виявляться базові моделі – iPhone 15 і iPhone 15 Plus – дорожче в порівнянні з iPhone 14 та iPhone 14 Plus. Вже точно відомо, що вони отримають новомодний інтерактивний виріз Dynamic Island і нову 48-Мп камеру.

Видання нагадує, що Apple тримала цінники на преміальний айфон на рівні $999 з 2017 року, коли представила iPhone X. 1099 доларів звикли платити за версію Pro Max – це стало нормою, коли купертинівці випустили iPhone XS Max.

Ймовірно, нас чекаємо найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Якщо Apple на осінній презентації підтвердить ці ціни на смартфони лінійки iPhone 15, то максимально просунутий iPhone 15 Pro Max з 1 Тбайт пам'яті можуть оцінити в 1649 або 1700 доларів.

Всі iPhone 15 отримають USB-C, "титановий" айфон затримається

Презентація лінійки iPhone 15 традиційної відбудеться у вересні. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. Цього вимагає закон ЄС про уніфікацію зарядних портів.

Раніше кілька джерел розповіли, що в 2023 році Apple готується випустити флагманський айфон під новою назвою і з унікальними функціями. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і буде називатись iPhone 15 Ultra. Пізніше з'явилася інформація, що ця модель з'явитися тільки в рамках лінійки iPhone 16 або більш пізньої версії.

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