Цього року базова лінійка iPhone 15 отримає велике оновлення камери. Через це існує ризик затримки виробництва через проблеми з поставками.

Одним з головних нововведень у тогорічних Айфонах стала основна камера з роздільною здатністю 48 мегапікселів. Однак вона дісталася тільки "прошкам", тоді як більш доступні iPhone 14 і 14 Plus залишилися з 12-Мп камерами.

Згідно зі свіжими даними, з релізом iPhone 15 відбудеться перехід базових версій на 48-мегапіксельну камеру – тобто, в чотири рази більше, ніж зараз.

У звіті аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу стверджується, що 48-мегапіксельні камери в iPhone 15 і 15 Plus будуть використовувати тришаровий CMOS-датчик, здатний захоплювати більше світла – це позитивно позначиться на якості кінцевих фотографій. Водночас Apple залишить поліпшені функції запису відео ексклюзивно для Pro-версій нових iPhone.

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Проте, є ризик затримки у виробництві через проблеми з поставками, і як наслідок, зміни термінів релізу. За даними джерела, поки реліз нових айфонів все ще планується у вересні, проте є велика ймовірність, що більш доступні iPhone 15 і 15 Plus представлять трохи пізніше.

Що ще джерело розповіло про iPhone 15:

всі смартфони серії iPhone 15 будуть оснащені роз'ємом USB-C.

процесор Apple A17 дістанеться тільки моделям з приставкою Pro, тоді як базові iPhone 15 будуть працювати на базі торішнього Apple A16.

про-версії iPhone 15 також отримають титанову рамку і збільшену до 8 ГБ оперативну пам'ять.

У Європі можуть заборонити продажі iPhone 15

На тлі активно циркулюючих чуток щодо того, що Apple збирається обмежити швидкість роботи "нерідних" зарядних пристроїв USB-C в нових iPhone, влада Європи вже пригрозила компанії забороною на продаж смартфонів в країнах ЄС за реалізацію подібної ідеї.

Комісар ЄС особисто відправив Apple лист, в якому вказав на те, що обмеження взаємодії з зарядними пристроями буде "неприйнятним". І нагадав, що пристрої, які не відповідають вимогам єдиного зарядного пристрою, не будуть допущені на ринок ЄС.

Інсайдери стверджують, що Apple працює над власним варіантом USB-C, внаслідок чого вже наявні у користувачів кабелі USB-C можуть виявитися несумісними, або частково сумісними, з айфонами. Як мінімум, це відіб'ється на пропускній здатності і швидкості зарядки.

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