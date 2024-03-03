Це друге велике "яблучне" скасування за минулий тиждень.

Корпорація Apple відмовилися від впровадження нового типу дисплеїв у свої розумні годинники Apple Watch. Про це повідомляє відомий інсайдер Мін-Чі Куо, який посилається на одного з постачальників.

Йдеться про матриці microLED. Очікувалося, що вони дебютують в Apple Watch Ultra 2026 року, після чого з'являться в дешевших моделях, але тепер цього може не статися.

За даними джерела, Apple не влаштувала якість microLED-дисплеїв, їхня низька продуктивність і дорожнеча виробництва. Простіше кажучи, розробка не виглядала доцільною, тому компанія продовжить встановлювати в Watch панелі OLED.

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Перехід на microLED, як очікувалося, мав серйозно збільшити яскравість дисплеїв годинників і продовжити час їхньої автономної роботи. Щоправда, є думка, що цей перехід все ж відбудеться – просто пізніше, ніж очікувалося. Принаймні так вважає інший інсайдер, Марк Гурман з Bloomberg.

Якщо скасування виявиться правдою, то це друге велике "яблучне" скасування за минулий тиждень. Раніше стало відомо, що Apple припинила своє десятирічне прагнення створити власний електромобіль, який мав потенціал змінити автомобільну промисловість.

А тим часом Apple готується до березневої презентації, на якій мають показати нові ноутбуки та планшети. Якщо чутки вірні, наступне покоління планшетів iPad Pro коштуватиме майже вдвічі дорожче за нинішні моделі.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками. Це буде важливий реліз, тому що амбіції Apple в галузі здоров'я набирають обертів.

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