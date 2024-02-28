Компанія планує перевести частину співробітників автомобільного проекту на роботу зі штучним інтелектом.

Американська компанія Apple припинила своє десятирічне прагнення створити власний електромобіль, який мав потенціал змінити автомобільну промисловість.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, компанія Apple роками стикалася з труднощами, оскільки витрачала мільярди, намагаючись перевершити доступні можливості.

Секретну групу всередині гіганта iPhone, відому як Project Titan, проінформували про те, що Apple припиняє свої зусилля зі створення автомобіля, поки компанія нарощує інвестиції в сферу генеративного штучного інтелекту.

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Зазначається, що частина співробітників перейде до групи штучного інтелекту Apple, тоді як інші співробітники, які працюють над автомобільним обладнанням, ймовірно, будуть звільненні.

У виданні відмічають, що Apple витратила мільярди доларів на дослідження і розробки в рамках проекту зі створення автомобіля.

За словами людей, які працювали над проектом, автомобільна група в Apple протягом кількох років зазнавала реструктуризації та зміни стратегій, оскільки компанія намагалася визначити шлях вперед. Деякі керівники пропонували глибоке партнерство з автовиробниками або навіть пряму купівлю автовиробника, але нічого з цього не вийшло.

Новий автомобіль від Apple - що відомо

У листопаді 2023 року стало відомо, що компанія Apple мав плани випустити свій перший автомобіль ближче до 2030 року. Тоді повідомлялося, що Apple Car мав стати одним з найбільш ймовірних кандидатів на наступний революційний продукт Apple, який "переверне ринок".

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