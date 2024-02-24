Якщо чутки вірні, наступне покоління планшетів iPad Pro коштуватиме майже вдвічі дорожче за нинішні моделі.

Від компанії Apple на майбутній презентації в березні чекають на анонс наступного покоління планшетів iPad Pro. За словами інсайдерів, це буде велике оновлення, але у нього буде один істотний недолік.

Найважливішою відмінністю нового покоління стануть дисплеї OLED замість LCD, що застосовувалися раніше. Поряд з іншими поліпшеннями користувачі отримають і значне зростання вартості, ледве не вдвічі, пише WCCTech.

Згідно з інформацією джерела, Apple платитиме $280-290 за 11" і $380-390 за 12.9" панелі для iPad Pro OLED. Це суттєво дорожче в порівнянні з колишніми екранами планшетів. Унаслідок цього, стартовий цінник 11-дюймової моделі становитиме $1500, а 13-дюймовий iPad Pro обійдеться в 1800 доларів, тобто вони конкуруватимуть з ноутбуками MacBook Pro.

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OLED-дисплей являє собою серйозне оновлення порівняно з РК-дисплеєм. Окрім глибшого чорного кольору і вищої контрастності, у них також нижча витрата акумулятора. А ще вони будуть помітно тоншими і легшими.

Очікується, що iPad Pro будуть тільки першими вісниками нової ери, а за кілька років OLED-екрани доберуться до MacBook Pro. Приблизно в цей самий час вийде складаний iPad з OLED-дисплеєм діагоналлю 20,3 дюйма.

Перша презентація Apple у 2024 році: що ще покажуть

Окрім iPad Pro OLED, варто чекати на анонс оновлених iPad Air 11" і 12,9" (уперше в новому форматі) з процесором Apple M2 і MacBook Air 13" і 15" з процесором Apple M3, пише Bloomberg.

Ще на підході нові аксесуари: клавіатура Magic Keyboard для iPad Pro і стилус Apple Pencil. За інформацією джерела, перша презентація Apple у 2024 році відбудеться наприкінці березня.

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