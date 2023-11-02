Власники поточних Apple Watch неодмінно захочуть оновитися.

Ювілейні Apple Watch, вихід яких очікується восени 2024 року, стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками. Журналіст Bloomberg Марк Гурман розповів, які опції з'являться у свіжих годинниках і чому власники поточних Apple Watch неодмінно захочуть оновити.

За словами інсайдера, це буде важливий реліз, оскільки амбіції Apple щодо охорони здоров'я набирають обертів. По-перше, в нових розумних годинниках з'явиться функція для виявлення зупинки дихання у користувача під час сну (так зване "апное уві сні"). Якщо це відбувається занадто часто, годинник порадить звернутися до лікаря.

По-друге, Apple впровадить "новаторську" технологію вимірювання артеріального тиску для виявлення гіпертонії. Годинники будуть заносити дані про тиск в спеціальний журнал й давати користувачеві рекомендації, якщо значення занадто високі або надмірно низькі.

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Також інженери Apple продовжують розробляти неінвазивний (без проколу шкіри) моніторинг рівня цукру в крові – це одна з найбільш очікуваних фіч. На поточному етапі сенсор може попередити користувача про предіабет. Крім того, компанія готує якийсь сервіс медичного тренера з використанням ШІ. Але їх впровадження доведеться чекати ще кілька років, пише Гурман.

Цієї осені американська компанія представила дві версії смарт-годинників – класичний флагман Apple Watch 9 і друге покоління Watch Ultra для любителів екстремальних видів спорту. Бюджетні моделі Watch SE приберегли для 2024 року.

У 2024 році низку гаджетів Аpple чекає серйозний апгрейд

За чутками, компанія готує найбільший апгрейд iPad Pro за останні 5 років. Головною зміною стане перехід на OLED-дисплеї, оновлять і чохол-клавіатуру Magic Keyboard. Однак через такий апгрейд вартість планшета помітно зросте.

Також до кінця 2024 року Apple випустить бюджетний ноутбук MacBook "для всіх". Такий "макбук" не буде суперпотужним, втім, його продуктивності вистачить більшості користувачів, а коштуватиме він дешевше Айфона.

Ну і не варто забувати про гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. Девайс розроблявся в надрах компанії більше ніж 7 років і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

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