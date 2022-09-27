Годинник тримався стійко, але зовсім невразливим його назвати все ж не можна.

Відео з краш-тестами користуються величезною популярністю серед інтернет-користувачів. Це особливо актуально для тих пристроїв, які позиціонуються виробниками як захищені.

Так, автор ютуб-каналу TechRax, який вже встиг випробувати детектор ДТП в iPhone 14 на ділі (для цього він навіть розбив свою машину), вирішив перевірити на міцність Apple Watch UItra, створені для екстремальних видів спорту.

Як з'ясувалося, годинникам не страшні падіння з висоти (близько 1,2 метра), цвяхи й навіть удари молотком, але при належній старанності вивести з ладу девайс все-таки можна. На шостому ударі молотком годинник перестав включатися, при цьому саме захисне скло залишилося неушкодженим.

Що показово, стіл, на якому TechRax проводив експеримент, пошкодився раніше, ніж тріснув екран Apple Watch UItra.

Про Apple Watch Ultra

На думку користувачів, саме Apple Watch Ultra, а не айфони, були головною "яблучною" новинкою вересневої презентації. Вони очолюють лінійку розумних годинників Apple.

Сама Apple рекламує Apple Watch Ultra як девайс для любителів екстремальних видів спорту і довгих подорожей. Відмінною особливістю пристрою став виконаний з титану корпус, збільшена до 36 годин автономність і більш точний датчик GPS стандарту L1+L5.

Також годинники містить звичні функції здоров'я, на кшталт моніторингу серцевого ритму і рівня кисню в крові. У продаж вони надійшли ще минулого тижня за 799 доларів.

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