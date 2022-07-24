Тильна панель пристрою виконана у вигляді силуету Бетмена.

Китайська компанія Doogee, що спеціалізується на випуску захищених смартфонів, показала нову модель S89 Pro. Апарат одночасно відповідає вимогам американського військового стандарту MIL-STD-810h та ступеням IP68 і IP69K.

Тильна панель новинки, як пише ITHome, виконана у вигляді силуету Бетмена.

За характеристиками S89 Pro – типовий бюджетник:

дисплей 6.5 дюйма, IPS, 2340 x 1080 пікселів;

чипсет MediaTek Helio P90;

8 ГБ оперативної і 256 ГБ користувальницької пам'яті;

батарея на 12000 мАг, підтримка 65-Вт зарядки;

у ролі ОС виступає Android 12.

Основна камера отримала дозвіл 64 Мп. Її доповнює модуль нічного бачення на 20 Мп та ультраширик на 8 Мп. Фронтальна камера – 16-мегапіксельна. Також новинка оснащена бічним сканером відбитків пальців, модемом LTE і чіпом NFC.

Doogee S89 Pro буде доступний на AliExpress з 25 липня за ціною 240 доларів (близько 8799 грн), після чого ціна зросте.

Раніше на ринку був представлений смартфон-монстр з батареєю на 21 000 маг. Адаптер потужністю 27 Вт повністю заряджає апарат за 4 години, якої вистачити на тиждень роботи.

Разом з тим Xiaomi випустила "короля кнопкових телефонів" на Android 12. Попри наявність кнопок і "ретро-дизайн", новинка отримала сенсорний РК-екран діагоналлю 3,5 дюйма, роздільною здатністю 640 х 960 пікселів і частотою оновлення 60 Гц.

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