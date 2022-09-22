Функція доступна на всіх пристроях лінійки iPhone 14, а також новеньких Apple Watch.

Одним з найбільш обговорюваних нововведень Apple в нових айфонах стало автоматичне визначення ДТП (Crash Detection), яке покликане допомогти врятувати життя. Про нього багато говорили на презентації, а тепер блогер з США вирішив випробувати роботу системи в реальних умовах.

Експеримент він зняв на відео та опублікував на YouTube.

Для цього блогер спорудив у відкритому полі перешкоди з уламків автомобілів, в які належало врізатися на старенькому седані Mercury. Ним керували дистанційно, а iPhone 14 Pro прив'язали скотчем до підголівника сидіння водія.

У двох спробах з двох система спрацювала як треба: смартфон після аварії включав сирену, а на екрані з'являвся діалог звернення в екстрені служби для виклику допомоги. Протягом 10 секунд, якщо з водієм і пасажирами все в порядку, користувач може відзначити ці дії.

При цьому блогер зазначив, що спрацьовує функція Crash Detection не відразу ж після ДТП, а протягом декількох секунд, але загалом вона показала себе тільки з найкращого боку.

Нагадаємо, що нова функція з'явилася на всіх пристроях лінійки iPhone 14, а також новеньких Apple Watch, представлених 7 вересня.

А тим часом Apple готується до своєї другої осінньої презентації, яка пройде в кінці жовтня. На ній покажуть нові айпади, "маки" і макбуки.

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