Американський техногігант перерахував гроші 19 січня, вони вже надійшли до бюджету, повідомив регулятор.

Apple поповнила бюджет Росії на 1,18 млрд рублів (близько $13 млн), сплативши антимонопольний штраф, повідомляють росЗМІ з посиланням на ФАС (Федеральна антимонопольна служба) Росії. Для американського техногіганта цей штраф став другим крупним за рік.

На Росії стверджують, що Apple "забороняла розробникам iOS-додатків інформувати клієнтів всередині програми про можливість оплати покупок за межами App Store, а також використовувати альтернативні способи оплати". Федеральна антимонопольна служба РФ визнала ці дії порушенням антимонопольного законодавства.

Показово, що в жовтні 2023 року росЗМІ стверджували, що Apple нібито дозволила російським розробникам вбудовувати в свої додатки для iOS і iPadOS можливість оплати сторонніми платіжними системами. Крім того, комісія в цьому випадку склала б 27% замість стандартних 30%.

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Стверджувалося, що можливість вставляти зовнішні посилання з'явилася тільки у розробників з Росії, користувачам інших країн посилання відображатися не повинні.

Раніше росіяни заявляли, що торік в лютому Apple вже сплатила антимонопольний штраф у справі "Лабораторії Касперського". Тоді Apple визнали винною в тому, що вона зловживала своїм домінуючим становищем на ринку мобільних додатків.

Apple пішла з Росії майже два роки тому: що змінилося

Практично відразу після початку повномасштабного вторгнення Apple заявила про припинення співпраці з агресором й відхід з російського ринку. Компанія пообіцяла припинити експорт усіх продуктів компанії та відключити Apple Pay та інші послуги.

Однак в Росії стверджують, що компанія досі частково присутня на ринку. Так, новенькі iPhone 15 на старті можна було вільно купити в РФ навіть всупереч санкціям.

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