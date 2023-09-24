Ціни коливаються від 125 тисяч рублів.

Найбільший в Російській Федерації оператор зв'язку представив у своєму магазині в Москві новий iPhone 15 від Apple. Презентація відбулася за добу до початку світових продажів.

"Компанія МТС першою в Росії презентувала iPhone 15 Pro Max в своєму флагманському магазині за добу до початку світових продажів. ...На презентації МТС відвідувачі магазину змогли протестувати новинку і отримати детальну консультацію", - повідомили російські ЗМІ.

Відзначається, що всі версії iPhone 15 росіяни можуть купити на сайті МТС, сплативши замовлення готівкою або оформивши кредит. Ціни коливаються від 125 до 170 тисяч рублів, що відповідає ціновому діапазону в США.

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Довідка УНІАН. Компанія МТС або Мобільні Телесистеми працює в Російській Федерації, Білорусі та Вірменії. Загальна база налічує приблизно 80 мільйонів абонентів. У липні 2022 року Комісія з цінних паперів і бірж США виключила її з лістингу Нью-Йоркської фондової біржі через введені санкції.

Старт продажів iPhone 15 - що відомо

22 вересня у світі стартували продажі чотирьох нових моделей смартфонів від Apple - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Одночасно з цим українські рітейлери відкрили передзамовлення на нові моделі від Apple, через що стали відомі ціни і дата початку продажів в Україні. Зазначається, що забрати новий iPhone 15 можна буде вже 29 вересня.

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