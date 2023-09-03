Називається новинка Asus Rog Strix GeForce RTX 4090 OC EVA-02 Edition.

Сімейство відеокарт ASUS поповнила флагманська модель ROG Strix GeForce RTX 4090 OC EVA-02 Edition, виконана в стилістиці відомого аніме "Євангеліон". Новинка вже доступна для попереднього замовлення.

Це, мабуть, найкрасивіша модель RTX 4090, доступна наразі на ринку. Кожух червоного кольору доповнений ефектним підсвічуванням і металевим бекплейтом з аніме-персонажем і відміткою EVA-02, пише VideoCardz.

Окрім стильного зовнішнього вигляду, відеокарта отримала масивну систему охолодження і три вентилятори Axial-tech. Сам відеоадаптер оснащено GPU AD102 з 16 384 ядрами CUDA і 24 ГБ відеопам'яті GDDR6X з 384-бітної шиною.

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Ціна всієї цієї краси на китайському ринку – 17 999 юанів (~близько 90 000 грн). У продаж картка надійде 5 вересня.

При цьому, відеокарта в стилі "Евангеліона" – не єдиний тематичний продукт. Виробник також випустив материнську плату ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition, корпус ROG Hyperion EVA-02 Edition та інші "залізяки" і аксесуари для ПК.

Раніше стало відомо, що Nvidia знизила ціну на RTX 4060 Ti 16 Гб після виходу більш потужного аналога від AMD. Тепер її продають за 449 доларів замість 499 доларів, а деякі ще дешевше.

А якщо ви в пошуках ігрової відеокарти, УНІАН публікував рейтинг найкращих на будь-який гаманець. Очікувано, на 1-му і 2-му місці розташувалися RTX 4080 і 4090 – альтернатив їм на ринку просто немає.

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