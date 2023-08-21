За словами експертів, зараз – найкращий час для збірки ігрового ПК. Тому автор популярного YouTube-каналу Daniel Owen склав список найкращих відеокарт для будь-якого бюджету, які можна придбати сьогодні.
Зазначається, що після "смерті" майнінгу з доступністю та ціною нових відеокарт ситуація стала помітно краще. Процесори, оперативна пам'ять і SSD-накопичувачі зараз теж коштують рекордно дешево.
- До $200: у такому сегменті варто звернути увагу на Radeon RX 6600 або Intel ARC A750, які є найкращими на сьогодні за ціною/якістю.
- Від $200 до $300: тут першість утримує Radeon RX 6650 XT, яка істотно продуктивніше конкурента в особі GeForce RTX 3060.
- Від $300 до $400: найкращим вибором у цьому бюджеті буде карта Radeon RX 6700 XT. Вона годиться як для 1080p, так і для 2K.
- Від $400 до $500: тут знову відеокарта від AMD – RX 6800 XT. Це найкраще рішення і абсолютний топ за свої гроші, відеокарта по продуктивності куди швидше, ніж GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ.
- Від $500 до $600: починаючи з цієї ціни варто брати відеокарти від Nvidia. RTX 4070 швидше аналогів AMD в іграх багато в чому коштом технології DLSS 3, яка піднімає FPS на десятки без втрати якості.
- До $800: у цьому сегменті має сенс звернути увагу на GeForce RTX 4070 Ti. Вона підійде як для 2K, так і 4K-геймінгу.
- До $900: Radeon RX 7900 XTX, яка є однією з найкращих для 4K-геймінгу в нативному дозволі. Але і з RT вона справляється досить непогано.
- Від $1000 і вище: тут вас чекають дві відмінні відеокарти: RTX 4080 і більш старша модель RTX 4090, яка є найпотужнішою відеокартою на ринку.
Як ви, можливо, знаєте, Valve щомісяця випускає детальні звіти по обладнанню і ПО користувачів сервісу Steam. Він дозволяє дізнатися, на якій збірці ПК грає більше всіх геймерів.
Звання найпопулярнішої відеокарти у 2023 році носить GeForce GTX 1650, тоді як все більше геймерів обирають Windows 11 в якості ігрової ОС. Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц.