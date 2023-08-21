Очікувано, на 1-му і 2-му місці розташувались RTX 4080 з 4090 – альтернатив їм на ринку просто немає.

За словами експертів, зараз – найкращий час для збірки ігрового ПК. Тому автор популярного YouTube-каналу Daniel Owen склав список найкращих відеокарт для будь-якого бюджету, які можна придбати сьогодні.

Зазначається, що після "смерті" майнінгу з доступністю та ціною нових відеокарт ситуація стала помітно краще. Процесори, оперативна пам'ять і SSD-накопичувачі зараз теж коштують рекордно дешево.

До $200 : у такому сегменті варто звернути увагу на Radeon RX 6600 або Intel ARC A750, які є найкращими на сьогодні за ціною/якістю.

: у такому сегменті варто звернути увагу на Radeon RX 6600 або Intel ARC A750, які є найкращими на сьогодні за ціною/якістю. Від $200 до $300 : тут першість утримує Radeon RX 6650 XT, яка істотно продуктивніше конкурента в особі GeForce RTX 3060.

: тут першість утримує Radeon RX 6650 XT, яка істотно продуктивніше конкурента в особі GeForce RTX 3060. Від $300 до $400 : найкращим вибором у цьому бюджеті буде карта Radeon RX 6700 XT. Вона годиться як для 1080p, так і для 2K.

: найкращим вибором у цьому бюджеті буде карта Radeon RX 6700 XT. Вона годиться як для 1080p, так і для 2K. Від $400 до $500 : тут знову відеокарта від AMD – RX 6800 XT. Це найкраще рішення і абсолютний топ за свої гроші, відеокарта по продуктивності куди швидше, ніж GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ.

Відео дня

Від $500 до $600 : починаючи з цієї ціни варто брати відеокарти від Nvidia. RTX 4070 швидше аналогів AMD в іграх багато в чому коштом технології DLSS 3, яка піднімає FPS на десятки без втрати якості.

: починаючи з цієї ціни варто брати відеокарти від Nvidia. RTX 4070 швидше аналогів AMD в іграх багато в чому коштом технології DLSS 3, яка піднімає FPS на десятки без втрати якості. До $800: у цьому сегменті має сенс звернути увагу на GeForce RTX 4070 Ti. Вона підійде як для 2K, так і 4K-геймінгу.

у цьому сегменті має сенс звернути увагу на GeForce RTX 4070 Ti. Вона підійде як для 2K, так і 4K-геймінгу. До $900: Radeon RX 7900 XTX, яка є однією з найкращих для 4K-геймінгу в нативному дозволі. Але і з RT вона справляється досить непогано.

Radeon RX 7900 XTX, яка є однією з найкращих для 4K-геймінгу в нативному дозволі. Але і з RT вона справляється досить непогано. Від $1000 і вище: тут вас чекають дві відмінні відеокарти: RTX 4080 і більш старша модель RTX 4090, яка є найпотужнішою відеокартою на ринку.

Як ви, можливо, знаєте, Valve щомісяця випускає детальні звіти по обладнанню і ПО користувачів сервісу Steam. Він дозволяє дізнатися, на якій збірці ПК грає більше всіх геймерів.

Звання найпопулярнішої відеокарти у 2023 році носить GeForce GTX 1650, тоді як все більше геймерів обирають Windows 11 в якості ігрової ОС. Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц.

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