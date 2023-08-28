Компанія проводить реструктуризацію і вже перевела частину співробітників в "ігрову" команду ROG Phone.

Смартфони лінійки ZenFone останні роки були чи не єдиними "компактами" з екраном до 6 дюймів – але, судячи з усього, незабаром на ринку залишаться тільки "лопати". Як стверджують джерела, ASUS закриває серію смартфонів через реструктуризацію.

Повідомляється, що команда, яка відповідала за Zenfone, буде об'єднана з іншими підрозділами виробника або інтегрована в ігрову команду ROG Phone. Вони, ймовірно, продаються краще та/або приносять більше грошей.

Лінійка ASUS Zenfone розробляється з 2014 року. Хоча ці смартфони не мали значної частки на ринку Android, останні версії, такі як Zenfone 9 та 10, отримали позитивні відгуки від техноблогерів та журналістів.

Наприклад, найпопулярніший техноблогер в YouTube Маркус Браунлі назвав новенький Zenfone 10 "практично ідеальним смартфоном". У нього реально маленький дисплей (5,92 дюйма, AMOLED, 144 Гц), флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 2, відмінна подвійна камера і час автономної роботи.

Смартфони від 6.5 дюймів і більше вже давно стали нормою – виробники збільшують діагональ дисплеїв своїх мобільних гаджетів для кращого споживання контенту – і для більшості користувачів це величезний плюс.

Однак у 2023 році все ще можна знайти телефони з екраном діагоналлю до 6 дюймів. УНІАН розповідав про найтоповіші невеличкі апарати: вони вільно поміщаються в одній руці і підходять як для повсякденних завдань, так і розваг.

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