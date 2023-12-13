Компанія зазначила, що в офіційних точках продажів достатньо стартовий пакетів на випадок повторних проблем зі зв'язком.

Мобільний оператор lifecell звернувся до українців після масштабного збою в роботі Київстару.

Як йдеться у заяві компанії, на тлі збою Київстару в Україні розпочався ажіотаж на стартові пакети lifecell. Частину з них продають "з рук" за завищеними цінами.

"Друзі, нам повідомили, що стартові пакети lifecell почали продавати за ціною, значно вищою, ніж рекомендована. Це продажі через дошки оголошень й так звані продажі "з рук". Звертаємо вашу увагу, що стартові пакети є в достатній кількості в наших фірмових магазинах і в офіційних точках продажів, ціни на них не змінювались і завжди відповідають рекомендованим", – зазначили у компанії.

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Крім того, lifecell додав, що, зважаючи на попит збільшується обсяг постачань.

Збій у роботі Київстар: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці абоненти компанії повідомили про проблеми зі зв'язком: вони не могли телефонувати та користуватися інтернетом, тим часом сайт оператора не працював.

Згодом у "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки. Її основною метою було руйнування інфраструктури, хакерам частково вдалося її досягти.

Збій вплинув на національний роумінг, крім того пізніше у Monobank заявили про масовану DDoS-атаку. "Lifecell" та "Vodafone" заявили про велику кількість звернень на фоні інциденту.

Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу за фактом кібератаки на "Київстар".

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