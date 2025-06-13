Перший продукт на основі ШІ представлять вже цього року.

Всесвітньовідома лялька Барбі може отримати оновлення зі штучним інтелектом. Зокрема компанія Mattel, яка виготовляє Barbie, Hot Wheels і Uno, об'єдналася з OpenAI, аби додати штучний інтелект у свої культові бренди іграшок. Про це заявили у компанії, цитує Business Insider.

Завдяки використанню технології OpenAI, Mattel "додасть магію штучного інтелекту в ігри для дітей різного віку з акцентом на інновації, конфіденційність і безпеку", наголосили у пресрелізі компанії.

Попри те, що подробиці досі тримають в таємниці, очікується, що перший продукт на основі ШІ буде представлено пізніше цього року.

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"Mattel не передає свою інтелектуальну власність в рамках угоди. Компанія зберігає повний контроль над продуктами, що розробляються", - зазначив Джош Сільверман, директор з франчайзингу Mattel, в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, перемовини з OpenAI розпочалися наприкінці минулого року. Йдеться не тільки про іграшки, компанія також буде використовувати інструменти OpenAI, такі як ChatGPT Enterprise, у своїх бізнес-операціях.

Розвиток штучного інтелекту - останні новини

Раніше стало відомо, що штучний інтелект насамперед замінює жінок на робочих місцях. У новому аналізі йдеться про те, що в країнах з високим рівнем доходу, таких як США, ризик "високої автоматизації" для жінок зріс до 9,6%, порівняно з 7,8% два роки тому.

Зазначається, що характер посад, які частіше обіймають жінки в багатих країнах, - таких як адміністративні, канцелярські та роботи з уведення даних, - робить їх досить вразливими для автоматизації за допомогою штучного інтелекту.

Водночас співзасновник Nvidia Дженсен Хуанг пояснив просту істину, чому вам не варто боятися звільнення через ШІ. За його словами, побоюватися варто тих людей, які краще за вас розуміють, як використовувати штучний інтелект.

"У світі є близько 30 мільйонів людей, які вміють програмувати і використовувати цю технологію на повну. Ми створили інструмент - і знаємо, як його застосовувати. А решта сім із половиною мільярдів - ні", - наголосив Хуанг.

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