Навряд чи вони отримають щось більше, ніж нові чіпи.

За даними аналітика і редактора Bloomberg Марка Гурмана, нові MacBook Pro і Mac mini з системами-на-чіпі Apple M2 будуть представлені в листопаді та відразу ж надійдуть у продаж.

Про це він написав у своїй недільній колонці. Ніякої презентації Apple не планує – нові комп'ютери просто з'являться на офіційному сайті, як це було з айпадами.

Головною особливістю новинок стане поліпшена версія однокристальної системи Apple м2, в якій основний приріст продуктивності припадає на графічний прискорювач. Вона дебютувала влітку цього року в MacBook Air. Таким чином оновлені моделі MacBook Pro 14" і 16" отримають системи-на-чіпі M2 Pro і M2 Max, Mac mini – M2 і, можливо, M2 Pro.

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Що стосується інших змін, вони будуть мінімальні – дизайн і основні фішки комп'ютерів залишиться незмінним. За словами Гурмана, якби Apple готувала велике оновлення, то провела б повноцінну презентацію.

Що стосується Mac Pro, то високопродуктивний настільний комп'ютер представлять лише в наступному році, хоча раніше була інформація, що він з'явиться в кінці 2022-го. Нові моделі MacBook Air і iMac також будуть запущені в наступному році.

Apple також розробляє MacBook з гнучким дисплеєм

Як повідомляв раніше аналітик Мін-Чі Куо, відомий своїми точними прогнозами, Apple також готує до випуску MacBook з гнучким дисплеєм і без звичної клавіатури. Щоправда, вийде він не раніше 2026 року.

Очікується, що такий макбук закладе основу нової категорії пристроїв Apple. У складеному вигляді – звичайний лептоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

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