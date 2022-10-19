Фактично, це ті ж планшети, що і торік, але тепер більш потужніші та з переробленим дизайном.

Компанія Apple в рамках "закритої" презентації офіційно представила новий базовий iPad, який нарешті виконаний в сучасному дизайні, і шосте покоління планшетів iPad Pro на процесорі M2.

Фактично, це ті ж планшети, що і торік, але тепер більш потужніші та з переробленим дизайном.

Базовий iPad 10-го покоління

Планшет отримав 10.9-дюймовий дисплей Liquid Retina з роздільною здатністю 2360×1640 пікселів, яскравістю 500 ніт і технологією True Tone. Усередині встановлений процесор A14 Bionic, як в лінійці смартфонів iPhone 12 – в Apple говорять, що новий iPad в п'ять разів швидше, ніж найбільш продаваний планшет на Android.

Відео дня

Що цікаво, кнопки "Додому" більше немає, а Touch ID тепер знаходиться на верхній грані. Також вперше в планшетах Apple селфі-камера розташована в правій рамці екрану – це надширококутна камера з роздільною здатністю 12 Мп і полем огляду 122 градуси. Основна камера теж на 12 Мп – з підтримкою 4K-відео до 240 кадрів/сек.

Для нового iPad випустили власну версію чохла-клавіатури Magic Keyboard Folio за ціною в $249 (близько 9000 грн). Сам планшет коштує від $449 за версію з Wi-Fi (близько 16 500 грн) і від $599 (близько 22 000 грн) за варіант з Wi-Fi+5G. Замовлення приймають ще відучора, а на полицях магазинів вони з'являться 26 жовтня.

Нові iPad Pro 11" і 12,9"

Тут оновлень не так багато, але є новий чіп M2 (приріст продуктивності до 35% в порівнянні з M1), підтримка Wi-Fi 6E і режим розпізнавання стилуса Apple Pencil до 12 мм над поверхнею дисплея, що дозволяє активувати швидкий перегляд без торкання.

Вартість 11-дюймового планшета починається від $799 (близько 30 000 грн) і від $1099 (близько 40 000 грн) для версії на 12.9 дюймів. Вони теж надійдуть у продаж 26 жовтня, але передзамовлення можна оформити в ряді країн вже зараз.

Чим запам'яталася вереснева презентація Apple

Окрім очевидних айфонів, компанія оновила лінійку розумних годинників Apple Watch і презентувала нові AirPods Pro.

Одним з основних продуктів вересневої презентації стала преміальна модель Apple Watch Ultra. Годинники зроблені з титану, ударозахисні, можуть працювати до 60 годин без підзарядки, а також володіють поліпшеною функцією геопозиціювання.

Але зіркою вечора стали "прошки" iPhone 14 з новим вирізом в екрані та процесором Apple A16. Також з'явився режим Always On, при якому на екрані можуть відображатися не тільки годинник і дата, але і шпалери.

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