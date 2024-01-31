По суті, це браузер, пошуковик та нейромережа в одному додатку.

Творці браузера Arc Browser, який вважається "вбивцею" Chrome, випустили новий додаток для iPhone і iPad – Arc Search. Це теж браузер, проте він відрізняється своїм фокусом на пошуку інформації, а не просто перегляді веб-сторінок.

Як передає Gizmodo, пошук в браузері Arc Search не перенаправляє в Google, а сам ходить по посиланнях у видачі та генерує персональну веб-сторінку із найважливішою інформацією. Оглядачі називають його "улюбленим браузером для iPhone вже за лічені хвилини після використання".

Повідомляється, що результат пошуку обробляється трохи довше, ніж відбувається видача в Google та іінших пошукових системах, і загалом порівняємо по швидкодії із мовною моделлю GPT-4, на якій працює ChatGPT.

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З інших фішок браузера – блокування реклами і трекерів. Ще він вміє автоматично архівувати відкриті вкладки щоночі і відображати сторінки в режимі читання без здатних відвернути увагу елементів.

Додаток Arc Search доступний для iOS безкоштовно. Додаток розуміє запити українською, проте відповіді надає лише англійською мовою.

Як стало відомо раніше, Apple офіційно дозволила сторонні магазини додатків на iPhone. Вони стануть доступні в березні на iOS 17.4, але тільки для країн ЄС (принаймні поки що). Також компанія пообіцяла відкрити доступ до NFC.

Раніше оглядачі вибрали 3 старі моделі iPhone, які можна сміливо брати в 2024 році. Одне з головних переваг смартфонів Apple в тому, що навіть якщо ви виберете модель 3-х чи 4-х річної давнини, вона теж отримає останню версію iOS.

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